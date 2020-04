Schip in quarantaine in Waalhaven om dode en coronabesmetting Facebook

ROTTERDAM [update] 11 april 2020, 14:00

Dertien bemanningsleden van offshoreschip Saipem FDS zijn vrijdag 10 april in quarantaine geplaatst. Aan boord is een overleden man aangetroffen die besmet was met het coronavirus, naar verluidt de 54-jarige Filipijnse scheepsarts. Bij een ander bemanningslid is coronabesmetting vastgesteld nadat hij woensdag werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De forensische opsporing is vrijdagmiddag aan boord van het schip aan de Waalhaven in Rotterdam gegaan om onderzoek te doen naar de overleden man.

Het schip ligt al een paar dagen in de haven. Er waren 77 mensen aan boord. Een aantal van hen was ziek, en de ziekteverschijnselen leken op Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Die mensen zijn geïsoleerd op het schip, vertelt een woordvoerder van de brandweer. ‘En dat is nog steeds zo.’ De mensen in isolatie waren niet ziek genoeg om naar het ziekenhuis te worden vervoerd. Woensdag was dat wel het geval met de man die van boord werd gehaald.

In totaal zitten nu dertien mensen in isolatie op het schip. Wat er met hen gaat gebeuren, wordt nog bekeken. Het schip ligt aan de Waalhaven, aan de kade van een overslagbedrijf dat is gevestigd aan de Kesterenstraat. Vermoedelijk gaat het om een vestiging van Rhenus Logistics.

Het schip van rederij Saipem is in 2000 gebouwd en is 163 meter lang. Het vaart onder de vlag van de Bahama’s. (NT/TVG/ANP/RQ)