Schuttevaer Premium Vlootaanwinst Acta Marine Facebook

Twitter

Email DEN HELDER 05 april 2020, 12:25

De vloot werkschepen van Acta Marine in Den Helder is uitgebreid met de in 2014 gebouwde Damen Shoalbuster 2508 Coastal Roamer.

1 / 1 De Coastal Roamer is de jongste vlootaanwinst van Acta Marine. (Foto PAS Publicaties) De Coastal Roamer is de jongste vlootaanwinst van Acta Marine. (Foto PAS Publicaties)