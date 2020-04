Schuttevaer Premium Aegir installeert hotelplatform Facebook

RAS LAFFAN 03 april 2020, 12:18

Het kraanschip Aegir van Heerema Marine Contractors (HMC) heeft in opdracht van Qatargas een groot accommodatieplatform in het North Field in de Arabische Golf geïnstalleerd.

De Aegir met de topsidemodule van het accommodatieplatform van Qatargas in de takels. (Foto HMC)