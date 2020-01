Schuttevaer Premium Deme Offshore installeert Borssele-windturbines Facebook

VLISSINGEN 30 januari 2020, 16:45

Met het eigen windturbine-installatievaartuig Innovation is Deme Offshore op 23 kilometer uit de Zeeuwse kust begonnen met de installatie van de fundatiepalen en transitiestukken voor de windturbineparken Borssele 1 en 2. In totaal worden hierbij 94 stalen palen, zogeheten monopiles, in de zeebodem geheid.

1 / 1 De Innovation actief met installatiewerk voor de Belgische kust. (Foto Deme) De Innovation actief met installatiewerk voor de Belgische kust. (Foto Deme)