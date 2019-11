Tweede Maasvlakte hub voor aanleg Borssele windparken Facebook

De locatie van Sif op de Tweede Maasvlakte wordt het centrum waar alle onderdelen voor de fundaties van 94 windturbines voor de eerste twee Borssele windparken worden verzameld.

De eerste transitiestukken voor Borssele 1 en 2 op de ponton Sarah H van Ale. (Foto Ale)

De onderdelen worden gedeeltelijk vanuit Denemarken, Duitsland en Engeland aangevoerd en gedeeltelijk door staalbouwer Sif zelf gefabriceerd.

De offshorewindturbineparken Borssele 1 en 2 krijgen in totaal 94 Siemens Gamesa windturbines van 8 MW, die 23 kilometer uit de Zeeuwse kust in de Noordzee worden geïnstalleerd. Het transport- en installatiewerk wordt uitgevoerd door Deme-dochter GeoSea/A2Sea. Dit alles gebeurt in opdracht van Ørsted, die eind 2020 elektriciteit wil gaan produceren met de parken. Voor de fundaties van de turbines zijn 94 monopiles en 94 transitiestukken met toebehoren nodig.

an de monopiles (stalen fundatiepalen) die in de zeebodem worden geheid, fabriceert Sif op de Tweede Maasvlakte de helft. De andere helft wordt vervaardigd door EEW Special Pipe Constructions in het Duitse Rostock. Uit Teesside komen van EEW Offshore Structures Britian 35 transitiestukken en uit het Deense Aalborg van Bladt Industries 59 transitiestukken. Voor de productie van de 94 monopiles is in totaal 115.000 ton staal nodig. Het gemiddelde gewicht per fundatiepaal bedraagt 800 ton, terwijl de zwaarste een gewicht heeft van 1100 ton. De diameter varieert van 7,80 tot 8,70 meter. De waterdiepte ter plaatse ligt tussen de 14 en 36 meter.

Alle componenten uit Teesside, Rostock en Aalborg worden over water verscheept naar de assemblagelocatie van Sif op de Tweede Maasvlakte. Zwaartransportspecialist Ale Heavy Lift is vanuit Teesside reeds begonnen met de verscheping van transitiestukken. Hiervoor wordt de speciale transportponton Sarah S ingezet. De monopiles en transitiestukken met toebehoren worden met hefschepen van GeoSea/A2Sea bij Sif opgehaald voor installatie in zee. Deze schepen gaan overigens ook de Siemens-windturbines installeren.

Van Oord heeft op zijn beurt opdracht gekregen de kabels tussen de turbines en het door HSM Offshore gebouwde transformatorstation aan te leggen en in te graven. Hiervoor worden de kabellegger Nexus en de trencher Dig-It ingezet. (PAS)