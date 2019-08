Schuttevaer Premium Heerema haalt tweede Taiwanese windproject binnen Facebook

LEIDEN 09 augustus 2019, 13:56

Heerema Marine Contractors heeft in korte tijd een tweede contract voor een windparkproject in Taiwan binnengehaald. In juli werd al een opdracht verleend door de Taiwanese branche van Jan de Nul, de nieuwste opdracht komt van de Deense energiereus Ørsted.