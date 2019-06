Schuttevaer Premium Deme’s Bonny River ongedoopt bij Terneuzen aan de slag Facebook

Baggeraar Deme zet de nieuwe sleephopperzuiger Bonny River in voor het winnen van 300.000 m2 zand voor de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen. Het schip ging in april 2018 te water bij Cosco Guangdong-werf, de Chinese partnerwerf van Royal IHC, en wordt in Vlissingen gemobiliseerd voor haar eerste opdrachten.

1 / 1 Sleephopperzuiger Bonny River klaar voor eerste opdrachten bij Terneuzen en voor de Belgische kust. (Foto Deme / Van der Kloet) Sleephopperzuiger Bonny River klaar voor eerste opdrachten bij Terneuzen en voor de Belgische kust. (Foto Deme / Van der Kloet)