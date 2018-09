Schuttevaer Premium Beurtvaartkade Terneuzen vernieuwd met ligplaatsen voor riviercruises en binnenvaart Facebook

TERNEUZEN 27 september 2018, 18:09

In hartje Terneuzen is donderdag 27 september de vernieuwde Beurtvaartkade officieel in gebruik genomen. Een nieuwe kademuur met ligplaatsen voor riviercruiseschepen en binnenvaartschepen is het resultaat van de werken.