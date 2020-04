Schuttevaer Premium ‘Huzarenstuk op weg naar een efficiënter schutproces’ Facebook

ZAANDAM 08 april 2020, 21:54

De Wilhelminasluis, ‘poort naar de Zaanstreek’, zit sinds maandag twee maanden op slot. Ook de historische Groote Sluis is dicht. Beroeps- en recreatievaart zijn tot eind mei aangewezen op drie omvaarroutes via de Nauernasche Vaart of het Noordhollandsch Kanaal (Purmerend of Den Helder).