Schuttevaer Premium Platform Zero Incidents registreert 3600 incidenten Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 20 februari 2020, 08:55

Bewust worden van de mogelijke gevaren aan boord, die met elkaar bespreken en er vervolgens iets aan doen. Dat klinkt eenvoudig, maar is dat niet altijd. Het Platform Zero Incidents (PZI) probeert dat voor elkaar te krijgen door incidenten in kaart te brengen om ervan te leren. In vijf jaar tijd registreerde het platform 3600 incidenten.