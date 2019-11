Talloze schippers mogelijk onbewust in overtreding

Wat een incompetentie.

Stel je bent als burger ter goeder trouw,alles volgens de regels in orde.

Het apparaat de marifoon heeft een technische storing en zend niet of een verkeerd ATIS signaal uit zonder dat je daar kennis van hebt. Je wordt dan bekeurd zonder dat je het kan controleren( je bent je niet bewust van de overtreding).

Allereerst zijn er twee soorten marifoons beschikbaar n.l. Grootvaarwater( zee) en binnenwateren. Deze kan 1 maal ingesteld worden bij aanschaf door de gebuiker en daarna niet meer.

Het moet door een bedrijf gedaan worden die de software en de hardware om de instellingen aan te passen en te controleren.blijft een feit dat de printplaat alsnog een storing kan krijgen.

Het is de printplaat die een signaal van 1200 baudrate omvormt naar analoog zendsignaal tussen de 1300 en 2100 Mhz. Een bug of een stroomstoring of welk oorzaak dan ook kan een verkeerd signaal afgeven.

Verder kan de decoder in storing vallen of een fout signaal omzet als er meerdere signalen tergelijkertijd ontvangen wordt. Ook een printplaat enz.

Wie garandeert mij dat de uitlees unit van de verbalisant wel in orde is deze kan met dezelfde “storing” te maken hebben.(oftewel niet goed werken)

Dus meneer de rechter kunt u mij de garantie geven dat een storing in het apparaat uitblijft?

Of kunt u mij aanrijken hoe wij dit kunnen controleren zonder dat dit een boete opleverd?

Want als u dit niet kunt hoe spreekt u dan recht?

Uw telefoon of televisie gaat toch ook wel eens onverklaarbaar stuk.

Over een computerstoring maar niet te beginnen.

Wij begrijpen best dat u niet kan of wil reageren,u heeft het erg druk.

Dus stel ik voor elke sluis maar te vragen of de ATIS code nog klopt.

Hoogachtend, Louis de Bot.