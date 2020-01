Schuttevaer Premium Minibeurs op STC Stellendam Facebook

STELLENDAM 23 januari 2020, 15:47

De deuren van het Scheepvaart en Transport College in Stellendam stonden zaterdag 18 januari open om jongeren uit de regio met hun ouders te verwelkomen en uit te leggen wat er op het gebied van maritiem onderwijs allemaal mogelijk is. Voor de tweede keer was er ook een minibeurs ingericht.

1 / 1 Edwin van Seters (links) en Piet Tanis tonen hun fileervaardigheden. (Foto W.M. den Heijer) Edwin van Seters (links) en Piet Tanis tonen hun fileervaardigheden. (Foto W.M. den Heijer)