Vox Amalia eindelijk op proeftocht

Email ROTTERDAM 24 november 2019, 11:36

Er is eindelijk proefgevaren met de sleephopperzuiger Vox Amalia. Dat is twee jaar later dan gepland. Baggerconcern Van Oord bestelde het schip bij de Spaanse La Naval-werf, maar de bouw stagneerde toen de werf failliet ging.