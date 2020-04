Schuttevaer Premium Dringend advies vanaf Emma Maersk Facebook

‘Wij blijven voor u aan boord. Blijft u alstublieft thuis.’ Het is het dringende advies van kapitein Jens Boysen van het containerschip Emma Maersk en zijn bemanning. ‘Houdt u zich aan het Covid-19-advies en de richtlijnen voor sociale afstanden in uw regio en laten we hier samen doorheen komen.’

Kapitein Jens Boysen en zijn bemanning geven op Facebook iedereen het advies thuis te blijven.