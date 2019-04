Schuttevaer Premium Amerikaanse rechter dreigt Carnival met verbanning Facebook

MIAMI 15 april 2019

Een rechter in Florida heeft cruisegigant Carnival Corporation gedreigd met een verbanning uit Amerikaanse havens. Dat meldt de Miami Herald. Aanleiding zijn onder meer lozingen van duizenden liters grijs water in het Glacier Bay National Park in zuidelijk Alaska.