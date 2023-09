ESTA USA ook voor aankomst per schip

Met name voor reizigers uit Europa is het ESTA USA bij uitstek de reisvergunning om naar Amerika te reizen . In plaats van een visum, is deze persoonlijke vergunning ook voor de meeste zakelijke reizen aan te vragen, zolang de reiziger maar aan de voorwaarden voldoet en het Amerikaanse Visa Waiver Program van toepassing is.

Sinds jaar en dag hebben ook scheepsreizigers die om wat voor reden dan ook naar, of via de Verenigde Staten reizen ofwel het ESTA Amerika, ofwel één van de visa voor Amerika nodig. Tot vorig jaar gold dit alleen nog niet voor reizigers die over land aankwamen wanneer zij vanwege de Visa Waiver van de visumplicht waren vrijgesteld.

Voor de meeste reizen tot 90 dagen is het ESTA USA voor reizigers uit verreweg de meeste Europese landen, en dus ook voor reizigers uit de Benelux, voldoende. Vooralsnog zijn wat betreft de EU-landen alleen Bulgarije, Cyprus en Roemenië uitgezonderd en dienen reizigers uit deze landen dus wel altijd een visum voor Amerika aan te vragen.

Ook wanneer reizigers per schip in Amerika aankomen, kunnen zij vaak, maar niet altijd met een ESTA reizen. Als de aankomst per privéjacht of ander particulier vaartuig is, dan hebben namelijk ook Nederlandse scheepspassagiers toch altijd een visum nodig dat op locatie aangevraagd dient te worden.

Zakenreis of toerisme: ESTA of Amerikaans visum type B t/m E

Afhankelijk van het voornaamste (officiële) reisdoel van het eerstvolgende verblijf in de VS, dient ook de bootpassagier die wel een visum nodig heeft, het juiste visumtype aan te vragen door gebruik te maken van het zogeheten DS-160 formulier voor een persoonlijke afspraak. In Nederland gaat dit via het Amerikaanse consulaat in Amsterdam, in België en een aantal andere Europese landen via de Amerikaanse ambassade.

In tegenstelling tot het ESTA dat zowel geldig is voor een doorreis of overstap, als voor zakelijke als toeristische reizen, biedt Amerika de verschillende visa aan in de lettercategorieën B tot en met E. Het zogeheten B1 visum is specifiek geldig voor zakelijk reizen, het B2 visum voor een toeristisch of familiebezoek. Het C-visum is bedoeld voor een doorreis (soms ook mogelijk met het B1 visum), het D-visum voor bemanning van onder andere zeeschepen, het E-visum is een handels- en investeringsvisum. Verder bestaat er onder andere nog het L-visum voor werknemers van ondernemingen die zowel in Amerika als in het land van de aanvrager zijn gevestigd.

Reizen naar Amerika en het Caribisch gebied

Het bovenstaande geldt ook voor (boot)reizigers die sinds 2021, met welk vervoermiddel dan ook, nog een bezoek aan Cuba hebben gebracht. In dit geval is ook een eerder afgegeven ESTA niet meer geldig voor een nieuwe reis. Is de reiziger tussen 2011 en 2021 in Cuba geweest, dan is het onwaarschijnlijk dat een nieuwe ESTA-aanvraag wordt goedgekeurd.

Na een bezoek aan Cuba sinds 12 januari 2021 is tegenwoordig altijd een visum nodig om (verder) te reizen naar Amerika, zoals bijvoorbeeld na een cruisereis die ook Cuba aandoet. Over zee door de Straat Florida naar de Florida Keys of Miami reizen is vanuit dit land dus ook met een nog geldig ESTA voor een (andere) volgende reis niet mogelijk. Ook reizigers die sinds 1 maart 2011, één van de (andere) landen op de Amerikaanse antiterrorismelijst bezocht hebben, zelfs als dit voor werk of een familiebezoek was, dienen een visum aan te vragen voordat zij naar de VS afreizen.

Hiernaast is het strikt genomen zo dat niet alle vervoerders, zoals luchtvaartmaatschappijen en rederijen, onder het Visa Waiver Program vallen. In de praktijk zal de reiziger die vanaf een Europese bestemming vertrekt, of bijvoorbeeld op Canadese riviercruise naar Amerika reist, hier echter weinig mee te maken hebben. Wel worden de in Canada, Mexico of een of meer eilanden in het Caribisch gebied doorgebrachte dagen aansluitend aan een bezoek aan de Verenigde Staten op basis van het ESTA, altijd bij het totaal aantal dagen die al in Amerika doorgebracht zijn opgeteld, mocht de reiziger daarna weer terug willen reizen naar de VS.