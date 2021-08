Schuttevaer Premium H2S gas: een onderschat gevaar bij overbelaste accu’s in de scheepvaart Facebook

Twitter

Email ZWIJNDRECHT 05 augustus 2021, 12:00

De stank van rotte eieren kennen we allemaal, maar wist je ook dat het gas dat deze stank veroorzaakt in hogere concentraties levensbedreigend is? Het gaat hier om H2S gas, wellicht beter bekend onder de namen waterstofsulfide en zwavelwaterstof. Het is een gas dat onder andere vrijkomt bij rotting van zwavelhoudende, organische stoffen en komt voor in riolen, tankwagens, waterzuiveringsinstallaties, bierbrouwerijen, boerderijen (giertanks) en scheepsruimtes.