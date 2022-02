Gedoe over coaster Noordborg, eigenaar is klaar met stichting Facebook

ZUIDLAND 12 februari 2022, 12:00

Voor Dick van der Kamp van Van der Kamp Shipsales in Zuidland, eigenaar van de historische coaster Noordborg, is de samenwerking met de stichting MS Noordborg een afgesloten hoofdstuk, een gesloten boek. Of, zoals hij het zelf zegt: ‘Ik ben er wel klaar mee.’

1 / 1 De Noordborg na de laatste werfbeurt weer strak in de verf. (Foto Van der Kamp Shipsales) De Noordborg na de laatste werfbeurt weer strak in de verf. (Foto Van der Kamp Shipsales)

(Willem de Niet)