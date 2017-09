Schuttevaer Premium Schip vaart bunkerstation Hardinxveld aan Facebook

HARDINXVELD-GIESSENDAM 25 september 2017, 17:13

Bij een aanvaring van de ms Aqua Ventus met bunkerstation Dekker & Stam in Hardinxveld-Giessendam is in de nacht van 21 op 22 september een grote ravage ontstaan. De aanvaring gebeurde rond 4.30 uur, nadat het schip uit koers was geraakt.

Het binnenvaartschip raakte behoorlijk beschadigd, vooral aan de kop, maar zonk niet. Het heeft uiteindelijk na een noodreparatie haar reis kunnen vervolgen.

Het bunkerstation heeft zowel links als rechts schade. Verder was de winkel een grote ravage, omdat veel producten uit de schappen waren gevallen. Het bunkerschip mag in eerste instantie blijven liggen, maar zal binnenkort droog moeten om reparaties uit te laten voeren. Het is nog niet bekend waar dat gaat gebeuren.

Het is ook nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Volgens Rijkswaterstaat zijn er geen gewonden gevallen. (JL)