Maritieme hotspot Loods M moet impuls aan stadscentrum Maassluis geven

Historische haven

De ontwikkeling van Loods M, een maritieme en culturele hotspot in de historische haven van Maassluis, is een stap dichterbij. Afgelopen maandag tekende de gemeente Maassluis een intentieovereenkomst met onder meer Stichting Museum Maassluis, Historische Vereniging Maassluis, Stichting Help de Hudson, Stichting Historische Scheepswerf “Zorg en Vlijt”. Al eerder gaf de gemeenteraad al haar goedkeuring voor het plan om de historische haven en schepen in te zetten voor een impuls aan het stadscentrum.