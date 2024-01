Ongeval op O-51 Stormvogel krijgt tragisch vervolg

Volgens vrienden was het voor schipper Dave Orban (37) ondraaglijk te moeten leven met de dood van zijn bemanningslid. Het afgelopen weekend kwam het bericht dat Orban een einde aan zijn leven heeft gemaakt.

Hubert was op slag dood toen de kor met een te repareren net met alle toebehoren naar beneden kwam. De 27-jarige Ilir Devick (27) uit Middelkerke raakte daarbij zwaar gewond. De andere twee bemanningsleden, Bram Sanders en Mario Martony, kwamen met de schrik vrij. Devick werd met een helikopter naar een ziekenhuis in Plymouth gebracht. Vlak voor de kerst werd hij gerepatrieerd naar België, waar hij werd opgenomen in het ziekenhuis van Brugge. Momenteel is hij opgenomen in een revalidatiecentrum, waar aan zijn herstel wordt gewerkt.

Onderzoek

Volgens Het Nieuwsblad is het onderzoek naar het ongeval nog gaande. Dat moet uitwijzen hoe het precies kon gebeuren. De schipper en de andere bemanningsleden zijn meerdere keren ondervraagd. De schipper had eerder verklaard dat hij zich verantwoordelijk voelt, maar er niets aan kon doen. De kotter ligt nog in Zeebrugge zolang het onderzoek loopt.