Zwitserland maakt geld vrij voor transport over spoor en water

De Zwitserse regering maakt de komende jaren geld vrij om het vervoer over water en per spoor toekomstbestendig te maken. Doel is te voorkomen dat het wegverkeer zich verder uitbreidt en voor overlast zorgt op de Zwitserse wegen.

Het plan dat woensdag 10 januari werd gepresenteerd richt zich in eerste instantie op het spoorvervoer. Met een bedrag dat kan oplopen tot 180 miljoen Zwitserse franken (192 miljoen euro) gaat Zwitserland de spoorsector moderniseren. Met de subsidie worden de spoorwegbedrijven aangemoedigd hun rijdend materieel uit te rusten met een Digitale Automatische Koppeling (DAK). Het gaat om een systeem dat het koppelen en ontkoppelen van treinen mogelijk maakt zonder dat er mensenhanden aan te pas komen. Het systeem zorgt ook voor de aansluiting van de remslangen en verzorgt een dataverbinding tussen de wagons en de locomotief.

Losse wagons

De prijs voor installatie van de automatisch koppeling wordt per wagon geschat op 21.000 tot 31.000 Zwitserse franken. Een locomotief geschikt maken voor DAK kost ruwweg een kwart miljoen. De regering draagt volgens het plan (Botschaft zum Gütertransportgesetz) 30% bij aan de investering. De spoorbedrijven, waaronder SBB Cargo, betalen de rest. Het gaat uitdrukkelijk niet om internationale goederentreinen, maar om lokale Zwitserse treinen met losse wagons die gedurende de reis worden gerangeerd.

Uitstootvrij

Ook voor de Rijnvaart heeft de Bundesrat een bijdrage in petto. Het gaat om een subsidie voor het fossielvrij maken van de aandrijving. Deze subsidie moet overigens met de spoorbedrijven worden gedeeld, want de regering wil ook bereiken dat de rangeerlocomotieven uitstootvrij worden. Een bedrag is niet genoemd. Uiteindelijk is het de bedoeling vracht van de weg naar het spoor en het water over te hevelen. Nu gaat 40% van het goederentransport in Zwitserland over de weg en de resterende 60% over spoor en water. De regering wil ook dat de verschillende modaliteiten beter gaan samenwerken. De plannen moeten nog door het parlement worden goedgekeurd.

