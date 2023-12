Autodidact Nico M. Peeters: meester in hyperrealistische zeehavengezichten

De echte ‘Royal Mail Steamer’ Lusitania werd in 1906 te water gelaten en voer voor de Cunard Line op de Noord-Atlantische route. Het schip ontving in 1908 de Blauwe Wimpel voor de snelste oversteek. Maar een lang leven was de Lusitania niet beschoren, want in mei 1915 trof een Duitse torpedo doel en het schip zonk iets ten zuiden van Ierland. In het schildersatelier in Culemborg wordt het schip echter weer in haar oude glorie hersteld.

Hier zien we Nico M. Peeters (74) aan het werk, fotorealistisch kunstschilder met een voorliefde voor alles wat rijdt, vliegt of vaart. Ook industriële onderwerpen, zoals fabriekshallen, doet hij graag. En goed. Wie zijn werk ziet kan amper geloven dat het olieverfschilderijen zijn en geen foto’s. Zo precies, zo nauwkeurig, zo gedetailleerd, zo levensecht.

Autodidact

Peeters heeft, sinds hij zich in 1982 als autodidact volledig op de schilderkunst toelegde, honderden schilderijen vervaardigd. Zijn werken hangen in menig directiekamer, maar ook in bijvoorbeeld het Maritiem Museum in Rotterdam. Ook kunstverzamelaars zijn er dol op.

Als je Nico Peeters op straat zou tegenkomen, zou je niet vermoeden dat je hier met een groot schilder van doen hebt. Een vriendelijke, bescheiden man. Peeters werd opgeleid tot technisch tekenaar en werkte bij diverse werven en industriële bedrijven op de tekenkamer.

Al vroeg ontdekte de kleine Nico dat hij talent voor tekenen had. Op de lagere school blonk hij daarin uit, maar ambitie om kunstenaar te worden had hij niet. Zijn eerste tekeningen hangen nu nog ingelijst in zijn atelier. Na de Mulo oriënteerde hij zich op zijn verdere toekomst en kwam op de MTS terecht, waar hij dus technisch tekenen als hoofdvak koos.

Ontdekt door Piet Vroon

Na een jaartje RDM kwam Peeters bij rederij Vroon als tekenaar bij de Technische Dienst en in die periode nam hij naast de tekenpen ook het penseel ter hand. Hij bleek een voorliefde te hebben voor realistische afbeeldingen en dat bleef niet onopgemerkt bij Piet Vroon, de Zeeuwse scheepvaartmagnaat en pater familias van het familiebedrijf. Tientallen schilderijen van evenzovele schepen heeft Peeters voor Vroon geschilderd. We spreken Peeters in Culemborg.

Vliegtuigmodellen

Daar woont hij met zijn vrouw Gerrie in een doorsnee woning, waarbij de slaapkamer aan de voorkant als atelier is ingericht. We zien daar ook dat scheepvaart maar één van de sectoren is waar de aandacht naar uitgaat. Ook treinen, fabriekshallen, vliegtuigen en vrachtwagens sieren zijn oeuvre.

Opvallend veel foto- en hyperrealistische schilders zijn autodidacten

Een aantal vitrines staat vol met vliegtuigmodellen en Peeters werkt aan een natuurgetrouwe maquette van het oude Schiphol. Ook dat doet hij met uiterste precisie: de schaal van de gebouwtjes moet exact overeenkomen met de schaal van de vliegtuigen die al op het platform staan. Zelfs de betonplaten waar het platform uit bestaat moeten exact zijn. Precisie kenmerkt al Peeters’ werk.

Ambacht of kunst

Opvallend veel foto- en hyperrealistische schilders zijn autodidacten, weet Peeters. En inderdaad, neem Tjalf Sparnaay of, meer bekend, Jopie Huisman. Banksy schijnt ook autodidact te zijn, evenals Andy Warhol, maar die schilderde niet altijd fotorealistisch.

Er is altijd discussie of fotorealistische schilders wel echte kunstenaars genoemd mogen worden. Een kunstenaar geeft zijn eigen interpretatie aan de werkelijkheid, een fotorealistische schilder doet dat juist niet. De werkelijkheid zelf moet zo zuiver mogelijk op het doek worden aangebracht.

Nico Peeters doet dat als geen ander, maar permitteert zich wel om de sfeer in een schilderij, zoals belichting en vooral de luchten naar zijn hand te zetten. De resultaten zijn overweldigend.

Overtuigd katholiek

Opvallend in het werk van Peeters is een aantal schilderijen met een duidelijke religieuze inslag, zoals een Mariabeeld, het Allerheiligst Sacrament of een fraai portret van pastoor De Jong tijdens de slotdoxologie, een liturgische afsluiting van een gebed of voorlezing. De familie Peeters is overtuigd katholiek. Op veel van zijn industriële schilderijen staat dan ook AMDG boven de signatuur van de schilder. AMDG staat voor ‘Ad Majorem Dei Gloriam’, ofwel ‘Tot Meerdere Eer van God’.

Dan ontdekt de schilder op een A4-tje met de bouwtekening van de Lusitania dat er nog een stag van een van de schoorstenen naar het dek loopt. Die had hij nog niet gezien, waarna Peeters zich weer verdiept in zijn werk. AMDG.

