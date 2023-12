Deze week in de nieuwe Schuttevaer: snelheidscontrole met AIS dichterbij dan ooit en gefrustreerde schippers door staking

In de nieuwe Schuttevaer ruim aandacht voor de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) om Automatic Identification System (AIS) in te zetten voor snelheidscontroles van de scheepvaart. Koninklijke Binnenvaart Nederland en de Algemeene Schippers Vereeniging zijn tegen en ook privacy-experts zetten een kanttekening, toch is invoering nu dichterbij dan ooit. En verder een terugblik op de stakingen in Vlaanderen en de gevolgen.

De inzet van het Automatic Identification System (AIS) voor snelheidscontroles is tegen de afspraak en tast de privacy aan. Dat stellen schippers in reactie op de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) dit wel te gaan doen. Wat de huidige situatie is, leest u hier.

Directe aanleiding voor de aanbeveling van de OVV is de fatale aanvaring tussen de watertaxi Stormloop en snelboot Tiger in het Schuitengat op 21 oktober 2022, waarbij vier mensen omkwamen. Beide schepen voeren veel harder dan toegestaan. De snelboot van Rederij Doeksen zelfs ruim twee keer zo hard (55 km/u, waar 20 km/u is toegestaan). Uit het onderzoek van de OVV blijkt dat de snelheidsovertreding gebruikelijk was.

‘Dit lijkt op legaal terrorisme door een socialistische vakbond die hardwerkende kleine ondernemers het leven meer dan zuur maakt.’ Schipper Eric van Dam van ms Sympathie reageert fel als het gaat om de wilde staking die zo’n 300 schippers een week gijzelde in Vlaanderen. Ook collega Leendert Bruinooge beunschip Stuivezand kijkt verbolgen terug. ‘Dit was zo frustrerend, gegijzeld te worden, zo machteloos te zijn.’ In de Schuttevaer een terugblik op een week stilliggen.

Port of Zwolle-directeur Jeroen van den Ende wil shortsea-schepen ontvangen. ‘Zo breng je goederen zo dicht mogelijk bij de eindgebruiker. Het verzorgingsgebied strekt zich van hier uit tot zelfs in Duitsland. Als de sluis klaar is, kunnen de schepen hier laden en lossen en dat scheelt overslag in bijvoorbeeld Rotterdam. Dat bespaart ook heel veel CO₂ en heel veel tijd en kosten.’

Erik en Ilse van Klaveren ruilden vier jaar geleden hun woonhuis in De Lier in voor een leven op het water. Omdat ze zelf geen schippers waren, ging er een lange voorbereiding aan vooraf. Intussen zijn ze helemaal gelukkig op de Ikaa, een luxemotor van 223 ton uit 1935, met ligplaats aan de J.B. Bakemakade op de Kop van Zuid in Rotterdam.

Lees de hele krant hier via de link.