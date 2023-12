Schipper Erik van Klaveren: ‘Je moet wel weten waaraan je begint’

Door de lens van Sanne

Erik en Ilse van Klaveren ruilden vier jaar geleden hun woonhuis in De Lier in voor een leven op het water. Omdat ze zelf geen schippers waren, ging er een lange voorbereiding aan vooraf. Intussen zijn ze helemaal gelukkig op de Ikaa, een luxemotor van 223 ton uit 1935, met ligplaats aan de J.B. Bakemakade op de Kop van Zuid in Rotterdam.