Port of Zwolle rekent op doorbraak in shortsea-vervoer

Meer ruimte nodig

Port of Zwolle is naarstig op zoek naar meer ruimte in de havens. De samenwerkende havens van Zwolle, Kampen en Meppel zien hun aandeel in de regionale logistiek groeien en verwachten de komende jaren sterke groei in de shortsea-overslag. Hoog tijd om kennis te maken met de managing director Jeroen van den Ende (62). We spreken hem op de werf van Thecla Bodewes in Kampen.