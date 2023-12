Rivierwaterstand stijgt snel, maar wordt niet extreem

De combinatie van smeltende sneeuw in Duitsland en de Alpenlanden, samen met overvloedige regenval in die regio’s, veroorzaakt de grote waterafvoer in de Rijn. Die is al enkele weken hoog, mede vanwege aanhoudende regenval in het hele stroomgebied, zowel in Duitsland als in Nederland. Daarbovenop komt nu smeltwater uit de hoger gelegen gebieden in Duitsland en Zwitserland. Tegen het komende weekeinde zal het smeltwater uit Zwitserland de Nederlandse grens bereiken.

Rijkswaterstaat verwacht geen bijzonderheden voor de scheepvaart. ‘Aan het eind van de week verwachten we pieken water, maar dat is niet ongebruikelijk. Deze situatie komt zo’n één keer in de vijf jaar voor’, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. ‘Het water staat dan waarschijnlijk een meter hoger dan vorige week. Het kan natuurlijk zijn dat je doorvaarthoogte daardoor anders is, of dat schutten enkele minuten langer duurt, omdat het hoogteverschil groter is. Tegelijkertijd kun je vanwege het openstaan van stuwen op sommige plekken juist weer sneller doorvaren.’

