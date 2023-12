Schippers radeloos in Vlaamse staking

Wachten

Honderden schepen liggen vast in een ambtenarenstaking in Vlaanderen. Alleen al voor sluis Evergem lagen dinsdagmiddag zo’n 80 met de boeg in zuidelijke richting en aan de andere kant nog zo’n 30. Als uit een mond klonk het: ‘We zijn altijd als eerste de klos. Laten ze eens een autoweg blokkeren. Dit is geen reclame voor de binnenvaart, terwijl wij er niets aan kunnen doen.’