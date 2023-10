Driemastschoener Eendracht in dok Padmos

Het zeilschip kwam 27 september naar Stellendam voor onderhoud en schilderwerk. Het is eigendom van de Stichting Zeilschip Eendracht in Rotterdam. Beschermheer is prins Maurits van Oranje-Nassau van Vollenhoven. De Eendracht is in 1989 gebouwd om met onervaren (jonge) mensen de zee op te gaan om te leren zeilen. In masten klimmen is er niet bij, alle zeilhandelingen hebben plaats vanaf het dek. Het 59,04 meter lange en 12,30 meter brede schip met een diepgang 5 meter is 34 jaar geleden gebouwd door Scheepswerf Damen in Gorinchem naar een ontwerp van W. de Vries Lentsch. Door haar lengte behoort ze tot de zogeheten A-klasse zeilschepen, ook wel tall ships genoemd. Het totale zeiloppervlak bedraagt 1033 m2. Onder zeil levert dit een snelheid op van 14,5 knopen. Op 28 oktober vertrekt de Eendracht voor een nieuwe reeks zeilreizen. De eerste voert naar het Schotse Edinburgh waar het tot en met 1 november zal verblijven.