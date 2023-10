Advocaat pleit voor spoedige vaart van Marvin tankers

Jaren aan de ketting

Er moet zo snel mogelijk gevaren worden met de rood-zwarte Marvin chemicaliƫntankers die voor al jaren voor anker liggen in de Rotterdamse Waalhaven. Dat pleit een advocaat namens Marvin Shipping Services Inc. tijdens een kort geding tegen de rederij. Dit is opvallend aangezien juist deze partij eerder beslag heeft gelegd op de 2 schepen, de Marvin Confidence en de Marvin Faith. De schepen lijden een stille dood in de Waalhaven en dit moet volgens de advocaat veranderen zo meldt het AD.