Wärtsilä biedt voor elk type schip CO2-scheider aan

Wärtsilä biedt scheepseigenaren, ontwerpers en scheepsbouwers in eerste instantie haalbaarheidsstudies aan voor in principe elk type schip. Het concern heeft al studies uitgevoerd op RoRo- en RoPax-schepen, een containerschip, een gastanker en een boorschip. De beschikbaarheid van deze data moet het ontwerpproces versnellen. Nu vergt elke installatie nog zo’n vier tot zes maanden onderzoek en ontwikkeling alvorens Wärtsilä Exhaust Treatment een definitieve ontwerp kan presenteren. Vooral de inpassing van de installatie in de beschikbare (bij retrofit al bestaande) ruimte is een punt van grote aandacht. Aan het eind van de haalbaarheidsstudie wordt in samenwerking met een scheepswerf een offerte opgesteld voor de installatie van het systeem.

Project EOS

Parallel aan alle onderzoeken werd bij Wärtsilä ook gewerkt aan een pilot project: de bouw van een retrofit Carbon Collect and Storage (CCS)-installatie op de 21.000 m3 ethyleen carrier Clipper EOS van rederij Solvang. Het project begon in 2021, het schip komt in de eerste helft van 2024 in de vaart.

Bij schepen die al met een scrubber zijn uitgevoerd, kan de afvanginstallatie voor CO2 in dat systeem worden geïntegreerd, waardoor het proces veel sneller verloopt. Delen van de techniek van de scrubber kunnen worden gebruikt voor de CO2-installatie.

Wärtsilä heeft al veel vooronderzoek gedaan op de testslocatie van het bedrijf in Moss in Noorwegen. Sigrid Jensen, directeur uitlaatgasbehandeling bij Wärtsilä: ‘Daarbij is het beoogde doel van 70% afvangen van CO2 al gerealiseerd. Dat is een resultaat waarmee we naar potentiële klanten kunnen om het besluitproces vlotter te laten verlopen. Vooral het feit dat we voor verschillende scheepstypen al een case study beschikbaar hebben steunt ons daarbij.’

Voor haar activiteiten op het gebied van CCS is Wärtsilä een partnerschap aangegaan met het LINCCS-consortium, waar ook Aker Solutions, ontwerper en constructeur van offshore energie-, olie- en gasinstallaties, deel van uitmaakt. Voor onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van CCS kreeg het consortium een subsidie van een kleine 10 miljoen euro van het Noorse ministerie voor energie.

Eerdere projecten

In 2020 kondigden Mitsubishi Shipbuilding en rederij Kawasaki Kishen Kaisha (‘K’ Line) in Japan ook al aan een installatie te ontwerpen voor CO2-opslag aan boord. In dat jaar werd het plan uitgevoerd op de bulkcarrier Corona Utility, dat werd voorzien van een Carbon Capture on the Ocean (CC-Ocean) installatie. Het zou volgens de initiatiefnemers gaan om een wereldprimeur.

Een internationaal consortium van maritieme bedrijven, waarin onder meer Alfa Laval, Deltamarin en TNO, is in oktober 2022 begonnen met een breed opgezette proef met het tijdens de vaart afvangen en opslaan van CO2 aan boord. Testschip is de tanker Stena Impero van Stena Bulk.

Dichterbij huis is het project van Eastern Pacific Shipping en het Rotterdamse ingenieursbureau Value Maritime dat in februari dit jaar wereldkundig werd gemaakt. De bedrijven installeerden een CO2-afvangssysteem aan boord van de chemicaliëntanker Pacific Cobalt. Het gaat om het Filtree-systeem van Value Maritime, waarmee tot 40% van de CO2-uitstoot van de hoofd- en hulpmotoren van het schip wordt afgevangen.

