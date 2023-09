Overzicht: deze milieuregels komen op de binnenvaart af

Emissielabel Binnenvaart

Het Emissielabel Binnenvaart is in november 2021 geïntroduceerd. Schippers kunnen het label aanvragen. Het label bestaat uit een letter (A tot E) en cijfer (1 tot 5). Samen geven die een beeld van de uitstoot van een schip.

Aanvragen van het label gebeurt nu nog op vrijwillige basis. In een Kamerbrief van 23 augustus liet demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen echter weten dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan verplichting van het label. Bovendien moet de Nederlandse binnenvaartvloot in 2030 gemiddeld een B-label bezitten.

Quispel: ‘Er wordt gewerkt aan het convenant rond het label.’ Daarvoor is nu een onderzoek gaande. Het resultaat wordt in het laatste kwartaal van dit jaar verwacht. Uitgewerkt wordt welke eisen wanneer kunnen worden gesteld. ‘Niet alleen moet het label verplicht worden, er wordt ook gekeken of een stapsgewijze verbetering van het labelniveau verplicht kan worden.’ Volgens Quispel is het ministerie zich er wel van bewust dat niet de hele binnenvaartvloot in één keer in een bepaalde label-categorie kan worden gegoten, maar dat dit gefaseerd moet gebeuren.

Volgens Quispel gaat het ministerie er ook vanuit dat het halen van het gemiddelde B-label niet lukt zonder subsidie. Mede dankzij subsidie moeten er in 2030 150 binnenvaartschepen batterij-elektrisch varen met ZESpacks. Bovendien is er 75 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de toepassing van waterstof in de binnenvaart. Deze schepen zorgen ervoor dat het gemiddelde omhoog gaat, waardoor voor een deel van de vloot in eerste instantie alleen overstappen naar biodiesel voldoende kan zijn. Ook is er in 2024 opnieuw geld beschikbaar voor de aanschaf van een nieuwe Stage V-motor.

In het kort Gaat in: nu vrijwillig, mogelijk verplicht in 2030

Gevolg: binnenvaartschip moet verplicht label hebben én deze moet stapsgewijs verbeteren. Gehele binnenvaartvloot in 2030 gemiddeld label B

Niveau: nationaal

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De Corporate Sustainability Reporting Directive is een EU-richtlijn die sinds dit jaar geldt in Nederland. Bedrijven moeten bepaalde bedrijfsinformatie rapporteren. Dat is van belang voor de binnenvaart, omdat de CSRD rapportage van de broeikasgasemissies vereist. Niet alleen de ‘directe’ uitstoot van een bedrijf, maar ook van de diensten die het bedrijf inkoopt. Zoals goederenvervoer.

Het is dus ook voor de binnenvaart van belang de CO2-uitstoot bij te houden. Ook de NOx- en fijnstofuitstoot vallen binnen die broeikasgasemissies. Niet alleen moeten bedrijven de uitstoot rapporteren, maar ook plannen opstellen deze te verminderen. Quispel: ‘Deze richtlijn zal leiden tot een toenemend bewustzijn bij bedrijven. Ik verwacht van hen meer actie om die emissies te drukken, dus de inzet van schonere schepen.’

Overigens vallen de grotere binnenvaartrederijen vanaf 2025 ook onder deze richtlijn. Zij zullen zelf cijfers moeten aanleveren en plannen opstellen om deze te verbeteren.

In het kort Gaat in: 2023, geldt ieder jaar voor meer bedrijven

Gevolg: schippers die voor grote bedrijven varen moeten uitstoot rapporteren. Bedrijven kiezen eerder voor groen. Grote rederijen moeten nog meer informatie rapporteren

Niveau: Europees

RED III

Deze nieuwe regelgeving – beide Europees geregeld – zijn niet voor de schipper, maar voor de energieleveranciers. In RED II (Renewable Energy Directive) was de binnenvaartsector nog niet meegenomen. Voor RED III is dat wel het plan. Die regelgeving wordt op 1 januari 2025 ingevoerd.

Ook RED III is gericht op reductie van de CO2-uitstoot in de binnenvaart. In november wordt bekend hoe groot die besparing moet zijn. Op dat moment weten brandstofleveranciers hoeveel procent van de brandstof die ze leveren uit hernieuwbare energie moet bestaan.

Quispel: ‘Het effect hiervan is dat hernieuwbare energie goedkoper wordt en fossiele brandstof juist duurder. Daarmee verbetert de business case voor gebruik van hernieuwbare energie.’

In het kort Gaat in: 2025

Gevolg: brandstofleveranciers worden gestimuleerd hernieuwbare energie te leveren. Dat zal goedkoper worden en fossiele brandstof juist duurder

Niveau: Europees

EU-ETS 2

Vergelijkbaar met de RED III is EU-ETS 2. Daarin moeten brandstofleveranciers in het kader van het Emission Trade System (ETS) rechten kopen voor de CO2-uitstoot waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Die ETS-rechten zijn te koop op een veiling. Leveranciers gaan die kosten doorberekenen aan de eindverbruiker. De maximale prijs voor een ETS-recht is 45 euro per ton CO2, wat neerkomt op een verhoging van circa 15 cent per liter fossiele diesel.

De binnenvaart zit overigens niet in deze regelgeving. Er bestaat echter de mogelijkheid om op nationaal niveau sectoren toe te voegen. In het pakket wordt voorgesteld dat Nederland hiervan gebruikmaakt. Quispel: ‘Wat daarbij wel belangrijk is, is dat Nederland in gesprek gaat met buurlanden. Want als de binnenvaart alleen in Nederland wordt meegenomen, dan verwachten wij bunkertoerisme. De impact van de maatregel op de binnenvaartsector is onzeker en zal nog worden onderzocht.’

In het kort Gaat in: 2027 (nog niet zeker voor binnenvaart)

Gevolg: brandstofleveranciers moeten betalen voor uitstoot. Deze prijs zullen ze doorbereken aan de eindgebruiker

Niveau: Europees