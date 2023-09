Bemanning Veja geeft het jawoord

De schippers Jan Pieter Veen (30) en Jaimy van der Graaf (30) van de Veja gaven elkaar zaterdag 23 september het jawoord in het Wereldmuseum in Rotterdam. Op de huwelijksdag meerde de Veja af aan het Noordereiland, samen met nog drie met honderden vlaggen gepavoiseerde schepen.

‘Het was een prachtige dag’, vertelt Jan Pieter Veen vanuit Tenerife waar de huwelijksreis van het bruidspaar heen ging. ‘Vanaf de Veja heb ik Jaimy opgehaald en zijn we met de watertaxi naar de Veerhaven gevaren. We voeren zo langs de versierde schepen, dat was echt prachtig.’ Naast de Veja lagen de Amare en de Santa Ponsa, beide schippers waren getuige op het huwelijk. Ook de Cataleya van zijn vriend lag aan het Noordereiland afgemeerd.

London Eye

Jan Pieter en Jaimy varen al acht jaar samen op de Veja. Vorig jaar ruilden ze hun eerste Veja in voor een 110-meterschip. ‘Ik heb Jaimy in 2016 ten huwelijk gevraagd bij de London Eye, maar vanwege corona kon het eerst niet doorgaan. Als ondernemers hadden we ook afgesproken dat we voor ons dertigste een 110-meterschip wilden kopen. Pas toen dat allemaal achter de rug was, was het tijd voor een mooi huwelijksfeest.’

Het bruidspaar verblijft acht dagen op Tenerife, intussen vaart een vriend containers met de Veja.