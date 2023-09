Activisten bezetten Erasmusbrug tijdens Wereldhavendagen

Enkele tientallen activisten van Extinction Rebellion hebben vrijdag de Erasmusbrug in Rotterdam bezet. Daardoor is de brug aan beide kanten afgesloten voor autoverkeer, ziet een verslaggever ter plekke. Bij de Erasmusbrug vinden momenteel de Wereldhavendagen plaats.

De activisten staan op de rijbaan en aan de brug is een spandoek opgehangen. Fietsers en voetgangers kunnen er nog wel langs. De politie is ook aanwezig. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er niet wordt ingegrepen. ‘Demonstreren is een grondrecht. We zijn aanwezig voor een goed en veilig verloop van de Wereldhavendagen én de demonstratie.’

De activiteiten van de Wereldhavendagen ondervinden geen hinder van het protest en kunnen gewoon doorgaan, aldus de politiewoordvoerder. Auto’s kunnen omrijden via de naastgelegen Willemsbrug.