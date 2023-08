Mijnenveger vaart met roeiers naar Wereldhavendagen Rotterdam

Meer aandacht voor PTSS

Minstens 80 roeiers starten zaterdag een tocht van Maastricht naar Rotterdam om aandacht te vragen voor PTSS onder geüniformeerde beroepen. Wat ooit begon als een klein initiatief voor marinepersoneel met trauma’s, is uitgegroeid tot een landelijke organisatie die zich inzet voor ieder beroep in uniform, zoals de brandweer, politie en ambulancediensten. Tijdens de Wereldhavendagen komen de roeiers aan in Rotterdam waar burgemeester Ahmed Aboutaleb ze opwacht. ‘We hopen dat de Mijnenveger Mahu een publiekstrekker is.’