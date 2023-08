‘Gezonken binnenvaartschip Jogo 2 maakte al water in de haven’

Het binnenvaartschip Jogo 2 maakte dit weekend al water in de haven van Antwerpen en lag scheef. Het schip is het Straatsburgdok leeggepompt en is maandagmorgen vroeg toch gaan varen naar Merelbeke. Dat zeggen ooggetuigen. ‘Het schip had nooit mogen vertrekken in deze staat.’

Een schipper die zondag de Jogo 2 passeerde, zegt tegen Schuttevaer dat het schip behoorlijk scheef lag. ‘Ik was echt stom verbaasd om maandag te horen dat het schip toch was uitgevaren en nog helemaal tot Dendermonde was gekomen. Ik dacht dat het schip in het dok zou zinken. Het schip had nooit mogen uitvaren.’

Even overwoog de schipper een dijkwacht of een sluismeester te waarschuwen. ‘Maar zelf heb ik het ook niet op dat soort controles. Een andere schipper heeft toen de eigenaar gecontacteerd en daarop is het leeggepompt.’

De Boven-Zeeschelde is een bochtige rivier met veel stroming onder invloed van eb en vloed. Als het schip inderdaad water maakte, kan dat de stabiliteit zwaar verstoren. ‘Als er weer water naar binnen is gekomen onder de houten vloer en het schip voer stevig door, dan kan in een bocht het schip behoorlijk gaan hellen. Als dan de pallets met bakstenen ook nog gaan vallen, lig je zo om.’

Een schipper heeft met de Gentse politie zijn bevindingen gedeeld. De politie wil hangende het onderzoeken geen informatie geven. Bakstenen zijn een weinig voorkomende lading in de binnenvaart voor dit soort kleine schepen, zo zegt een andere schipper. ‘Dit type schip is eigenlijk niet geschikt voor bakstenen. Dat zag je ook bij de Patmar in Leuven’

De Jogo 2 zonk maandagmorgen in de Schelde. Het schip was geladen met bakstenen. De Waalse schipper is nog steeds vermist. Binnen binnenvaartkringen wordt vermoed dat de schipper die alleen aan boord was, nog de roef in ging toen het schip scheef ging om zijn twee honden te redden.

Eigenaar Peter Joos van Jogo Logistics is om een reactie gevraagd. Zijn beide telefoonlijnen zijn echter niet in gebruik. De bevrachter die wel de telefoon opneemt, verwijst Schuttevaer door naar Joos.

