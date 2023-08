Haven Gibraltar gestremd na olielekkage tankerschip

Olieramp dreigt voor natuur

De haven van Gibraltar is gestremd, omdat een grote olievlek in het water drijft. De olietanks van de onder Panama varende tanker liepen over tijdens het bunkeren in de baai van Gibraltar vanaf bunkertanker Hercules 500. De havenautoriteit van Gibraltar heeft in samenwerking met het ministerie van Milieu een noodplan voor olierampen opgesteld en er zijn momenteel schoonmaakacties aan de gang.