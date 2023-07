Scheepswerf Pattje Waterhuizen vecht zware boetes aan

Raad van State

De liefde tussen scheepswerf Pattje in Waterhuizen en de gemeente Midden-Groningen is intussen opgebloeid. ‘De relatie met de gemeente is goed. Met de buren hebben we een heel goede relatie. Er zijn al jaren geen klachten meer’, zegt de directeur van de scheepswerf aan het Winschoterdiep. De gemeente bevestigt dat. Maar er moet nog wel even worden afgerekend. De Raad van State mag nu bepalen of Pattje alsnog 63.000 euro aan boetes moet betalen.