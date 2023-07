Prijskaartje van 170 miljoen euro voor nieuwste Feadship superjacht

76 meter lang

Het nieuwste Feadship superjacht Project 825 is naar de werf in Kaag gesleept voor de afbouw. De planning is dat het 75,80 meter lange schip in 2025 in de vaart komt. Goed nieuws voor de mensen die nog op zoek zijn naar een jacht: Project 825 staat te koop. De vraagprijs is 169,5 miljoen euro.