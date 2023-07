Zijn reddingsvest had zijn redding kunnen zijn – maar de kruisband zat niet vast

OVERBOORD

Een deksman op een Britse hektrawler is jammerlijk verdronken nadat hij in ruw weer overboord was geslagen. Een belangrijke reden: hij had zijn opblaasbare reddingsvest niet goed vast gegespt. Dat schrijft de Britse maritieme onderzoeksraad MAIB in een rapport over een ongeval met dodelijke afloop op de trawler Copius.