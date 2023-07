Nieuwe tarieven havengeld Werkendam onder de loep: ‘Een dure haven geworden’

Andere berekening

De gemeente Altena komt voor 1 oktober met een evaluatie van de nieuwe tarieven voor de havengelden in Werkendam. Dit op aandringen van de SGP fractie, die tijdens de Werkendamse havendag in haar stand van meerdere schippers te horen kreeg dat juist kleine schepen meer betalen door de nieuwe tariefstructuur die is gebaseerd op m2 in plaats van tonnage. Ook de walstroomvoorzieningen in de Werkendamse havens schreeuwen om verbetering, volgens de SGP.