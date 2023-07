Knalroze One Innovation arriveert in Rotterdamse haven [+ VIDEO]

Het knalroze containerschip, One Innovation, van de Japanse rederij Ocean Network Express (ONE) is in Rotterdam. Het schip is speciaal voor haar maiden voyage volledig gevuld met matchende containers.

Het schip is het derde grootste containerschip die de Rotterdamse haven heeft aangedaan, maar valt vooral op door haar knalroze kleur. Roze is een belangrijke kleur voor Japanse families. De kleur roze brengt geluk en daarom gaan families, volgens oude Japanse traditie, er op uit als de roze bloesem aan de kersenbomen staat.

De ONE Innovation kan 24.136 teu vervoeren en liep van stapel bij de Kure Naval Shipyard in Hiroshima. Het schip meet 399,95 meter in de lengte en 61,40 meter in de breedte. Het is de eerste van zes containerschepen in de serie HMM Megamax 24-klasse van ONE.

De ONE Innovation is vanaf de haven in het Chinese Yantian via Singapore naar Rotterdam gekomen. Hier blijft ze drie dagen liggen voor ze verder vaart naar Hamburg.

Bekijk hier een video:

