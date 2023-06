Eemshaven-topman König: ‘Het beste voor de Eemshaven moet nog komen’

Eemshoavn vieftig

Als 18-jarige stond Cas König als vrijwilliger met een vlag in de hand en feloranje hesje aan bij de motorraces die jaarlijks in de haven werden gehouden. Dat kon toen nog. Want ruimte was er volop. Nu is hij directeur in dezelfde Eemshaven, die begin juni haar 50-jarig bestaan vierde en waar ruimte een schaars goed is geworden. ‘Soms moeten we bedrijven de deur wijzen.’