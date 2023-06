Pioniers in de Eemshaven: ‘Ik dacht, het wordt vanzelf wat’

Mammoetschepen

’Het kan en het moet.’ Met die woorden probeerde de Delftse hoogleraar prof. ir. Nanko Nanninga zijn plan voor de Groninger Eemshaven van de grond te trekken. Het geloof in succes was groot. Mammoetschepen zouden komen en de industrie zou er bloeien. Maar de Eemshaven bleef vele jaren een desolate, winderige vlakte. Toch is het lange wachten beloond. Dit jaar bestaat de haven 50 jaar.