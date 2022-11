Zware Kees: Ommelebommele stién

Los van de vraag of het nu wel of niet kan, je spreekt in zo’n geval je twijfel uit of en hoe lang iemand de afgelopen 10 jaar geen daglicht heeft gezien. Onder een steen heeft gelegen. Waar komt die uitdrukking vandaan?

Ik denk dat ik het antwoord daarop heb gevonden. Zoals zo vaak met uitdrukkingen en gezegden: het heeft te maken met de zeevaart, de bakermat van alle gezegden!

In de gemeente Tytsjerksteradiel, in Bergum, wordt beweerd dat kinderen vanonder een steen, de Poppenstien vandaan komen. Heeft een stel een kinderwens, dan wordt deze steen opgelicht en voilà! Een kind.

Een oplettend lezer zal terecht opmerken: ‘Wat heeft dát nu met zeevaart te maken? Tytsjerksteradiel ligt niet eens aan zee! Is die schrijver dan al zo lang walrot dat ie niet meer weet…’ Rustig, ik kan het verklaren.

Ook in Urk, sorry óp Urk (dit ligt gevoelig) bestaat een dergelijke steen. Lopend over de boulevard langs de vuurtoren van Urk zie ik daar, vlak voor de kust, een walvis liggen. Er staat een harde zuidwestenwind met hoge golven. Zo nu en dan steekt het dier zijn/haar rug boven water. Natuurlijk weet ik dat het iets anders moet zijn, een steen of zo.

En inderdaad, het blijkt de Ommelebommele stién te zijn, volgens de tekst op een bord. ‘Ongeveer 70 meter uit de kust ligt een enorme zwerfkei…’, zo begint het verhaal, om even later door te gaan met een soort seksuele voorlichting. ‘Urker kindertjes worden namelijk niet door de ooievaar gebracht, maar komen uit deze steen…’ Dus toch! Die ooievaar is een verzinsel! Ik lees verder.

‘Met een bootje moet de aanstaande vader naar de steen roeien om daar zijn spruit (tegen betaling) in ontvangst te nemen.’

Dus al die stoere Urker vissers komen onder die steen vandaan… En wat is de rol van de vrouw? Zij ligt op bed, moe van het roeien, want ook zij gaat zo nu en dan mee, blijkt uit een onderzoekje op internet. Niks geen hofmakerij, verliefdheid, geen geflikflooi in een hooiberg, geen ongewenste kinderen. Ach, legendes…

Wel bevreemdend dat een zoon twee keer zoveel kost als een dochter, daar op Urk.

Wanneer ik weer thuis ben vertel ik een vriend van de legende. ‘De ommelewatte?’, zegt hij verbouwereerd.

‘Onder welke steen heb jij gelegen…’, kan ik nét binnenhouden.

Lees hier alle columns van Zware Kees.