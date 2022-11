Met de Hoppetossa Amsterdam veroveren

Renzo Randolfi en de Hoppetossa. Het zou de naam kunnen zijn voor een prachtige jeugdfilm of een stripreeks als Kapitein Rob of Kuifje. Dat is het niet. Renzo Randolfi is een gelouterde kapitein uit Rotterdam. De Hoppetossa is een duwboot die Randolfi samen met Mark Regeer in de Amsterdamse haven gaat inzetten.

Het moet gezegd worden: scheepsnamen kunnen behoorlijk saai of voorspelbaar zijn. Een plaatsnaam, een samenvoeging van kindernamen, of een verbastering van de familienaam, dan is het vaak wel klaar met de creativiteit. Zo niet bij Randolfi en Regeer. Het eerste bootje van Randolfi ging door het water met de naam Geitenbreier, een term die vooral kinderen uit de jaren ‘70 ongetwijfeld kennen.

De nieuwste duwboot heet Hoppetossa. ‘Zo heet het piratenschip van kapitein Langkous, de vader van Pippi.’ De toon is gezet. Met de Hoppetossa gaat het duo de Amsterdamse haven veroveren, is de impliciete boodschap. Beide mannen zijn type ruwe bolster, blanke pit.

Babyblauw

Randolfi is als jaren actief als duwbootkapitein in vooral Rotterdam en de Drechtsteden. Hij vaart meestal voor Van de Graaf & Meeusen. Het zijn drukke tijden voor Randolfi: ‘Kwestie van handig plannen en zorgen dat je zaken combineert.’

Met de Hoppetossa richten Randolfi en Regeer zich op Amsterdam. ‘Ook daar is meer dan voldoende werk’, weten de twee zeer ervaren kapiteins. Samen hebben ze de duw- en sleepboot Maasstroom 7 gekocht van de Gebroeders Vos uit Nederhemert. ‘Topboot, is nog van Smit geweest’, glundert Randolfii. ‘Eerder heb ik al de Maasstroom 9 gekocht. Die heet inmiddels Amore.’

De vingers van Randolfi swipen ondertussen door de foto’s op zijn telefoon. ‘Kijk, we hebben de kleurstelling wat aangepast.’ Het blijkt een understatement. Het bekende geel van Vos heeft plaatsgemaakt voor babyblauw. En uiteraard ontbreekt Cupido niet.

Laad- en losservice

Randolfi voer jaren als kapitein bij VKV Services. In 2018 begon hij voor zichzelf. ‘Internationale laad- en losservice, bakken laden en bijvoorbeeld ook schepen helpen met vervoer als de motoren kapot zijn. Ook bemiddel ik personeel.’

De zaken gaan voorspoedig. ‘Er is zoveel werk. Zeker in Amsterdam. We gaan daar vooral schroot vervoeren.’ Compagnon Regeer woont in Wormerveer en gaat vooral samen met zijn vriendin varen. ‘Incidenteel zetten we aflossers in.’

De Hoppetossa verkeert in uitstekende conditie, zeggen de mannen. ‘Alleen cosmetisch gaan we wat doen. De boot is pas nog gekeurd.’ In 1957 kwam ze als sleper Australië in de vaart. ‘Dik staal, zo worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt.’

De Rotterdammer is een bonk enthousiasme als hij over zijn werk en zijn nieuwe onderneming praat. ‘Toch mooi dat we nu anderen mogen helpen.’

Randolfi is de maritieme alleskunner, zijn vrouw Ingrid en stiefzoon Ricardo tekenen op de achtergrond voor de administratie. ‘Ingrid is ook voor de helft eigenaar. Mark en ik worden ook echt ondersteund door hen. Echt een belangrijke pilaar van het bedrijf. Zonder hen ben ik eigenlijk niks.’

Waarom EOC?

‘De Amore is ook al verzekerd bij EOC. Ze nemen echt de tijd voor je. Of je nu een klein of groot bootje heb. Ze werken snel en adviseren op maat, en niet puur om de hoogste premie te kunnen afsluiten. Het lijken soms eerder vrienden. Voor de Amore was ik eerst met een andere verzekeraar aan het praten, maar dat duurde allemaal erg lang. Bij EOC was het binnen een week geregeld. Daarom is EOC echt een superbedrijf. Snel en persoonlijk. Ze steken echt veel tijd in hun klanten en adviseren bijvoorbeeld ook je algemene voorwaarden aan te passen als dat handig is. Bij EOC sluit je echt geen onnodige verzekering af. En dat scheelt dan toch weer in de premie.’

