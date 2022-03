Vijf schippersinternaten sluiten waarschijnlijk hun deuren

Toekomstbeeld

De schippersinternaten in Capelle aan de IJssel, Nieuwegein (Vreeswijk), Lemmer, Maasbracht en Dordrecht worden de komende jaren hoogstwaarschijnlijk gesloten. Dat is het voornemen van de raad van bestuur van koepelorganisatie Meander. Daarmee zullen vanaf schooljaar 2024-2025 alleen de locaties in Nijmegen, Zwijndrecht, Terneuzen en Zwolle overblijven.