COV roept nieuwe kabinet op extra te investeren in vaarwegen

Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) is teleurgesteld in de Miljoenennota van het demissionaire kabinet en roept een nieuw kabinet alvast op om meer te investeren in vaarwegen. Het vervoer over water groeit, maar heeft last van achterstallig onderhoud en veel storingen.

De Volkeraksluizen kunnen het scheepsaanbod niet aan. (Foto Hollandsch Diep)

Het COV, waarin belangenorganisaties van de scheepvaart en waterbouwers samenwerken, ziet in de begroting bijna dezelfde bedragen als een jaar eerder. Voor het onderhoud aan vaarwegen is 450 miljoen euro beschikbaar, dat is 50 miljoen meer dan vorig jaar. Volgens het COV is dat onvoldoende voor het grootschalige onderhoud dat nodig is. Het COV hoopt dat een nieuw kabinet dit zal inzien.

