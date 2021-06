Schuttevaer Premium Eerste waterstof-tankstation voor scheepvaart in gebruik in Antwerpen Facebook

ANTWERPEN 16 juni 2021, 07:00

In Antwerpen is ’s werelds eerste multifunctionele waterstof-tankstation voor de scheepvaart ter wereld geopend. Een andere bijzonderheid is dat het station haar eigen groene waterstof produceert. Het tankstation ligt aan het Havenhuis.