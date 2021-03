Schuttevaer Premium Suezkanaal: wind niet belangrijkste oorzaak gronden Ever Given Facebook

Twitter

Email Cairo 27 maart 2021, 17:42

Harde wind was niet de belangrijkste oorzaak van het vastlopen van het containerschip de Ever Given in het Suezkanaal, zoals eerder werd gemeld. Dat zei de baas van de Suez Canal Authority, het staatsbedrijf dat het kanaal bezit, in een persconferentie. Geen abonnee en wilt u dit artikel en ons dossier over Ever GivenĀ lezen? Klik dan hier)

1 / 1 Schermafbeelding 2021-03-27 om 17.37.25 Schermafbeelding 2021-03-27 om 17.37.25